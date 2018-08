ROGERS CUP | Presa internationala, la picioarele lui Halep! Ce scrie L'Equipe dupa calificarea liderului mondial in finala de la Montreal

Presa internationala este la picioarele Simonei Halep dupa ce sportiva noastra a ajuns intr-o noua finala la Rogers Cup!

Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in minimul de seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty, sambata, in penultimul act al competitiei.

Sportiva noastra a bifat astfel prezenta in cea de-a 32-a finala a carierei, a 5-a a sezonului si a 3-a la competitia desfasurata in Canada. Presa internationala a remarcat reusita romancei din fruntea clasamentului WTA, care va evolua in ultimul act la Montreal impotriva castigatoarei dintre Sloane Stephens si Elina Svitolina.

L'Equipe: "Simona Halep a aratat un joc solid si si-a pastrat excelent cumpatul cand a servit pentru set la 5-4. In setul secund nu i-a lasat nicio speranta adversarei ei si o va intalni in finala pe castigatoarea dintre Stephens si Svitolina"

Tennis World: "Simona Halep a dominat-o pe Ashleigh Barty si a ajuns in finala cu cea de-a 41-a victorie din acest an"

WTA: "Campioana din 2016 de la Rogers Cup a obtinut biletul pentru finala cu o victorie in semifinala cu Ashleigh Barty, care a comis 37 de erori nefortate"

Calificarea in finala ii asigura Simonei Halep un cec de 254.425 dolari si 585 de puncte WTA. Luni, Simona Halep va fi lider WTA pentru a 41-a saptamana! Simona Halep a castigat turneele de la Shenzen si Roland Garros anul acesta si a pierdut finale la Australian Open si Roma in 2018.