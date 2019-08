SIMONA HALEP ROGERS CUP | "Am fost putin ingrijorata dupa vacanta!" Reactia Simonei Halep dupa victoria in fata Kuznetsovei spune totul despre moralul romancei: "Asta e singura provocare!"

Simona Halep continua lupta la Toronto, acolo unde a cucerit trofeul anul trecut, dupa ce a invins-o in finala pe Sloane Stephens.

Halep a trecut in sferturi la editia actuala dupa ce a invins-o in doua seturi pe Svetlana Kuznetsova, scor 6-2 6-1.

Dupa meci, Simona a marturisit ca i-a fost teama ca nu o sa mai revina in forta dupa vacanta, insa meciurile jucate pana acum la Toronto ii dau incredere si simte ca reintra in ritmul pe care l-a avut la Wimbledon.

"A fost mult mai bine decat ieri. M-am simtit mai bine pe teren, am simtit mingea... Cred ca am jucat foarte bine astazi si totul mi-a intrat. E intodeauna o placere sa joci impotriva Svetlanei, care e o mare campioana.

NU ma deranjeaza sa joc pe vant, ba din contra, cred ca lovesc bine mingea. Sunt putin obosita, dar poate e si firesc dupa aceasta pauza mai lung. Sper sa joc si mai bine maine, pentru ca iubesc acest turneu si sper sa repet performanta de anul trecut

Singura provocare pe care o am este sa castig urmatorul meci. Nu conteaza impotriva cui joc. Faptul ca sunt din nou in sferturi aici inseamna mult pentru mine. Simt ca parca reintru in ritmul pe care l-am avut la Wimbledon. Am fost putin ingrijorata dupa vacanta, dar e normal sa mai iei si o pauza", a spus Simona Halep dupa meciul cu Kuznetsova.