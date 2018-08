Pleaca de langa Simona Halep? Anuntul oficial facut imediat dupa ce Halep s-a calificat in finala Rogers Cup

Paraseste Andrei Pavel echipa Simonei Halep?

Andrei Pavel, devenit antrenorul Simonei Halep in toamna anului trecut, nu a fost tocmai o prezenta constanta in staff-ul celei mai bune jucatoare de tenis din lume la ora actuala, participand la doar cateva evenimente de cand i-a devenit tehnician sportivei noastre.

Se pare ca fostul tenismen roman isi doreste sa aiba un rol principal in antrenorat. De curand, Marius Copil a decis sa se desparta de antrenorul alaturi de care a ajuns pe cel mai bun loc al carierei (73), Andrei Mlendea, motivand ca are nevoie de o schimbare pentru a simti ca evolueaza. Azi, singurul tenismen roman aflat in Top 100 ATP a anuntat pe contul personal de Twitter ca Andrei Pavel ii va fi antrenor.

Ramane de vazut daca Pavel o va mai ajuta si pe Simona Halep la anumite turnee din circuit sau se va concentra doar pe colaborarea pe care a incheiat-o cu jucatorul de pe locul 91 ATP.

Alaturi de Andrei Pavel, Simona Halep a ajuns pentru prima data lider mondial in luna octombrie a anului trecut, la Beijing, acolo unde a trecut de Ostapenko pentru a-si indeplini un nou vis. Luni, 13 august, Simona Halep va fi lider WTA pentru a 41-a saptamana!