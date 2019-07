WIMBLEDON 2019: Serena Williams a reactionat dupa ce Simona Halep a invins-o pe Cori Gauff! "Cu siguranta se va intampla asta" Ce a spus despre compatrioata ei

Simona Halep a castigat cu 6-3 6-3 duelul cu Cori Gauff in optimi la Wimbledon.

Simona Halep s-a impus fara probleme in fata tinerei Cori Gauff, revelatia turneului de la Wimbledon din acest an. In varsta de 15 ani, Gauff a uimit pe toata lumea cand a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur.

Venita dupa meciul din turul al treilea in care a salvat doua mingi de meci pentru o revenire spectaculoasa, Cori Gauff nu i-a facut fata Simonei Halep si a cedat partida intr-o ora si 17 minute.

Serena Williams a vorbit despre meciul dintre Simona Halep si Cori Gauff. Fostul lider mondial a declarat ca este convinsa ca tanara jucatoare de 15 ani reprezinta viitorul tenisului mondial.

"Cori Gauff este un star complet! Eu nu aveam nimic in comun cu ea la 15 ani. In primul rand, nu jucam asa! Nici nu aratam asa! Este atat de echilibrata. Eu ma uitam la desene animate la varsta ei, cu siguranta! Are un viitor stralucitor, cu siguranta!", a spus Serena Williams.

Simona Halep o va intalni pe Shuai Zhang in sferturi.

Simona Halep vrea sa-si ia revansa in fata lui Zhang

Zhang o conduce cu 2-1 la intalniri directe pe Halep!

"Sunt foarte bucuroasa ca am ajuns din nou in sferturi, e un turneu deosebit, special pentru mine. M-am simtit bine, celor din tribuna le-a placut meciul, e foarte bine. Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mine, am incercat si pe iarba, dar nu a fost cazul. Incerc sa joc cat mai bine fiecare meci, sa ma simt bine pe teren, e extrem de important. Vreau sa-mi iau revansa pentru ca m-a batut in ultimele doua meciuri directe, este o sansa buna in sfertul de finala. Trebuie sa joc foarte bine pentru a ajunge in semifinale", a spus Simona Halep dupa meciul cu Gauff.

Jurnalistii englezi o vad pe Simona Halep favorita

Englezii au ramas uimiti de felul in care Simona Halep a jucat impotriva lui Cori Gauff si o considera pe romanca o concurenta redutabila in acest an.

"Simona Halep a castigat acest meci si pare incredibil de periculoasa. Trebuie sa subliniem cat de bine a jucat Simona Halep astazi! E usor sa pierzi in fata acestei jucatoare cu o poveste incredibila, dar Simona a fost stralucitoare astazi! Nu a fost deloc usor pentru ea sa joace cu cineva care nu are nicio presiune si care loveste atat de puternica, dar Halep a fost extraordinara!", au scris cei de la BBC.