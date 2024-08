După suspendarea pentru dopaj redusă semnificativ de TAS, Simona Halep a revenit pe teren în luna martie, la un meci cu Paula Badosa, pierdut la Miami, scor 6-1, 4-6, 3-6. Româncă a mai jucat ulterior la Trophee Clarins (Paris), unde a abandonat în primul tur contra americancei McCartney Kessler, din cauza unei accidentări la genunchi.

Anunțul Simonei Halep la aproape 3 luni de la ultimul meci jucat

De atunci, Simona nu a mai jucat în nicio partidă oficială, iar pe 19 iulie transmitea că se confruntă cu o accidentare complicată la genunchi, care nu i-a permis să revină în circuit. Vineri, 9 august, Halep a revenit cu un nou mesaj.

Constănțeanca a postat o fotografie cu Daniel Dobre, cel care i-a fost antrenor la triumful de la Wimbledon 2019. Simona Halep spune că în perioada recentă a mers în Italia pentru a încerca să rezolve problemele pe care le are la genunchi.

"Un mic update pentru susținătorii mei. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!!

Am fost în Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să il am alături pe domnul Dobre.

Sper să revin curând pe teren", a scris Simona Halep, pe rețelele sociale.

Ce a spus Simona Halep despre revenirea în tenis

Într-un interviu acordat recent pentru We Are Tennis, Simona Halep a vorbit despre viitorul său, aducând în discuție incertitudinile și temerile pe care le are cu privire la posibilitatea de a mai revenit la un nivel ridicat, pe plan sportiv.

"I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut.

Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți.

Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie. Mă gândesc în fiecare zi la asta și mă analizez ce pot face mai mult și cât de bună pot fi din nou. Sunt în dubiu acum, să fiu sinceră.

Nu mă pot antrena complet din cauza accidentării. Personalitatea mea este că dacă revin, vreau top 10. Pentru că așa gândesc și așa am fost întotdeauna. Și de aceea poate am fost numărul 1, pentru că întotdeauna mi-am împins limitele în acea direcție. Dar acum întrebarea este: sunt capabilă din nou să fac asta? Am puterea interioară să fac asta? Nu știu răspunsurile la aceste întrebări. Dar acesta este visul meu dacă revin complet la tenis", a povestit sportiva.