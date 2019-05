SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY LIVE | Organizatorii au anuntat ora de start a meciului din sferturile de la Madrid! Barty a batut-o pe Simona in 2019

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Simona Halep si Ashleigh Barty, din sferturile turneului de la Madrid, LIVE pe www.sport.ro si Facebook/Sport.ro

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep joaca pentru calificarea in semifinalele de la Madrid. Joi, de la ora 13:00, ea o intalneste pe jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul 9 WTA. Barty are 23 de ani si a batut-o pe Simona Halep in 2019, la Sydney.

Meciul din sferturile turneului de la Madrid le va aduce fata in fata pentru a patra oara pe cele doua jucatoare. Ele nu s-au duelat, insa, niciodata pe zgura.

"Este o jucatoare foarte buna, are incredere, a jucat bine, e o provocare pentru mine. A fost primul meci meci din acest an si atunci nu a iesit bine. Aici e zgura, dar ma astept la o partida grea. Ma voi concentra. Nu am jucat pana acum impotriva ei pe zgura, dar sliceul nu va fi la fel de periculos ca pe hard", a spus Simona Halep.

Simona Halep - Ashleigh Barty, 2-1 la intalniri directe



Simona Halep o conduce cu 2-1 pe Barty in intalnirile directe. Halep a castigat de doua ori in 2018, la Montreal si Cincinnati. Barty a invins la Sydney, la inceputul lui 2019.

Barty: "E testul suprem"



Ashleigh Barty a vorbit si ea inaintea duelului. Ea a spus ca intalnirea cu o jucatoare care a ocupat locul 1 WTA este "testul suprem".

"E testul suprem sa joci impotriva celor mai buni. Cred, fara niciun dubiu, ca este cea mai buna, cea mai consistenta jucatoare de zgura. Am facut impreuna un antrenament de calitate la inceputul saptamanii. A fost placut, prima oara cand am lovit impreuna si am fost la un nivel inalt", a spus jucatoarea australiana.