Simona Halep se intoarce in tara dezamagita: "Trebuie sa iau o pauza!" Anuntul dupa eliminarea de la Beijing

Simona Halep a fost invinsa in doua seturi de Ekaterina Alexandrova.

Accidentata la spate in turneul de la Wuhan, Simona Halep a avut din nou probleme si a pierdut fara drept de apel la Beijing, 2-6; 3-6, in meciul cu Ekaterina Alexandrova. Simona a cerut interventia medicului in timpul partidei, iar la final a anuntat ca are din nou probleme serioase. Anul trecut o hernie de disc a tinut-o departe de toate turneele din finalul de an.



Simona Halep: Merg acasa sa fac RMN, iau pauza si fac tratament!

"A fost dur astazi. Nu mi-am revenit bine dupa primul meci, asa ca mi-a fost dificil sa joc astazi, iar ea a jucat foarte bine. Accidentarea de la Wuhan se agreaveaza, asa ca trebuie sa merg acasa si sa fac un RMN… sa iau o pauza si sa fac tratament”, a declarat Simona Halep la Beijin.



Ce turnee mai are Simona Halep in 2019

Simona Halep are putin timp la dispozitie pentru recuperare. E inscrisa la Moscova, turneu programat intre 14 si 20 octombrie. Apoi, Turneul Campioanelor de la Shenzen e intre 27 octombrie si 3 noiembrie. Simona s-a calificat pentru al sasealea an la rand la finala WTA Race, insa anul trecut a fost nevoita sa se retraga inainte de startul competitiei.