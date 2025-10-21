Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) a acces în optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Tokyo.

Sportiva din România a depășit-o în minimum de seturi pe Alina Charaeva, scor 6-2, 6-3, performanță în urma căreia și-a corectat un record personal.

Jaqueline Cristian intră în top 40 WTA pentru prima oară în carieră

Prin această victorie, Jaqueline Cristian urcă în clasamentul WTA LIVE până pe locul 39, un record de carieră, în contextul în care, în septembrie, românca a ocupat locul 41 în ierarhia mondială.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu o jucătoare din top 10 WTA, Ekaterina Alexandrova.

Săptămâna trecută, Jaqueline Cristian a fost semifinalistă în întrecerea WTA 250 de la Osaka, pe când Ekaterina Alexandrova a pierdut finala turneului de la Ningbo, în detrimentul Elenei Rybakina.

