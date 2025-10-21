GALERIE FOTO Performanță incredibilă pentru Jaqueline Cristian: românca, la cea mai înaltă clasare a carierei în WTA

Performanță incredibilă pentru Jaqueline Cristian: rom&acirc;nca, la cea mai &icirc;naltă clasare a carierei &icirc;n WTA Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian mărșăluiește către noi culmi în clasamentul WTA.

Jaqueline Cristian (27 de ani, 42 WTA) a acces în optimile de finală ale competiției WTA 500 de la Tokyo.

Sportiva din România a depășit-o în minimum de seturi pe Alina Charaeva, scor 6-2, 6-3, performanță în urma căreia și-a corectat un record personal.

Jaqueline Cristian intră în top 40 WTA pentru prima oară în carieră

Prin această victorie, Jaqueline Cristian urcă în clasamentul WTA LIVE până pe locul 39, un record de carieră, în contextul în care, în septembrie, românca a ocupat locul 41 în ierarhia mondială.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Jaqueline Cristian își va măsura forțele cu o jucătoare din top 10 WTA, Ekaterina Alexandrova.

Săptămâna trecută, Jaqueline Cristian a fost semifinalistă în întrecerea WTA 250 de la Osaka, pe când Ekaterina Alexandrova a pierdut finala turneului de la Ningbo, în detrimentul Elenei Rybakina.

Premiu de €13,464 pentru Jaqueline Cristian

Victoria conturată pe hardul din Tokyo îi conferă jucătoarei Jaqueline Cristian un cec de peste treisprezece mii de euro.

Meciul din optimile turneului de la Osaka va fi prima întâlnire directă între Jaqueline Cristian și Ekaterina Alexandrova.

