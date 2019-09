SIMONA HALEP BEIJING | Romanca si-a aflat adversara din turul al doilea! S-au mai intalnit o singura data: a fost un meci disputat

Simona Halep a avansat in turul al doilea la Beijing dupa ce a invins-o in doua seturi, scor 6-1 6-1 pe Rebecca Peterson.

Simona Halep va juca in turul 2 la WTA Beijing impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, numarul 39 WTA. Alexandrova a invins-o in primul tur pe americanca Bernarda Pera, scor 5-7, 6-2, 6-4.

Halep si Alexandrova au mai jucat o singura data pana acum, la Cincinnati in acest an. A fost 3-6, 7-5, 6-4 pentru Simona, partida avand loc in faza 16-imilor de finala.

Simona Halep vs. Ekaterina Alexandrova (1-0 H2H) se joaca luni, 30 septembrie

Alexandrova este o tenismena dreptace in varsta de 24 de ani, care nu a castigat deocamdata niciun turneu de calibru WTA in proba de simplu. Singurele sale titluri au fost obtinute in circuitul ITF la Limoges, unde s-a impus in 2016 si in 2018.

In WTA, Alexandrova are un singur titlu castigat, la dublu in capitala Ungariei, alaturi de Zvonareva.

