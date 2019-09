"Inca mai simt durere!" Vestile nu sunt bune din partea Simonei Halep! Cum a reusit sa castige partida din primul tur de la Beijing

Simona Halep s-a calificat in turul 2 la Beijing, insa nu e 100% refacuta.





Simona Halep a invins-o duminica dimineata pe Rebecca Peterson din Suedia, scor 6-1 6-1, si s-a calificat in turul al doilea la turneul de la Beijing.

A fost primul meci al romancei dupa accidentarea la spate suferita la Wuhan, iar Halep a marturisit ca durerile sunt inca prezente si ca nu forma fizica a ajutat-o sa se impuna in meciul cu Peterson.

"Nu sunt 100% refacuta, inca mai simt durere. Simt ca raman blocata, dar azi am fost foarte relaxata, nu am fortat. Stiam cum trebuie sa joc impotriva ei si cred ca am jucat inteligent, am jucat ce nu-i place ei, de aceea am fost capabila sa castig. Ma simt foarte bine in aceste conditii, asta pentru ca nu e niciodata usor cand esti accidentata. Am fost putin dezamagita dupa Wuhan pentru ca se repeta ce s-a întamplat anul trecut. Modul in care am jucat azi ma face sa ma simt mai bine", a declarat Simona Halep dupa meciul din primul tur de la Beijing.

In turul al doilea, Simona o va intalni pe Ekaterina Alexandrova, pe care o conduce cu 1-0 la intalniri directe.