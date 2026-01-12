GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, pe val: a învins numărul 11 WTA la zero. Pe cine va întâlni în optimi la Adelaide

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a obținut primul succes răsunător în sezonul 2026.

Victorie deosebită pentru Jaqueline Cristian, în turneul WTA 500 de la Adelaide. Sportiva din România a eliminat-o, în faza șaisprezecimilor de finală, pe ocupanta locului 11 în clasamentul mondial, rusoaica Ekaterina Alexandrova.

Partida s-a încheiat în minimum de seturi, în favoarea româncei, scor 6-4, 6-4, la capătul a două ore fără cinci minute de joc.

Jaqueline Cristian, victorie uriașă înainte de Australian Open 2026

Venită din calificări, Jaqueline Cristian a reușit cinci break-uri pe serva Ekaterinei Alexandrova, jucătoare pentru care - la fel ca în cazul româncei Cristian - 2025 a fost cel mai bun sezon al carierei, rusoaica adunând nu mai puțin de 47 de victorii în circuitul WTA.

Patru game-uri din setul secund au ajuns în prelungiri, dar Jaqueline Cristian și-a demonstrat tenacitatea și a arătat că se prezintă mulțumitor din punct de vedere fizic, după un pre-sezon plin cu antrenamente intense.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Jaqueline Cristian va întâlni învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina (Australia) și Maria Sakkari (Grecia).

Jaqueline Cristian

  Jaqueline cristian australia 2026 ianuarie prim meci
Jaqueline Cristian, loc 35 WTA în clasamentul actualizat în timp real

Victoria obținută împotriva Alexandrovei o ridică pe Jaqueline Cristian până pe locul 35 în ierarhia mondială, actualizată în timp real.

Dacă și-ar păstra poziția până la finalul săptămânii, prima rachetă a țării și-ar corecta cea mai înaltă clasare a carierei de până în prezent.

