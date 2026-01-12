Victorie deosebită pentru Jaqueline Cristian, în turneul WTA 500 de la Adelaide. Sportiva din România a eliminat-o, în faza șaisprezecimilor de finală, pe ocupanta locului 11 în clasamentul mondial, rusoaica Ekaterina Alexandrova.

Partida s-a încheiat în minimum de seturi, în favoarea româncei, scor 6-4, 6-4, la capătul a două ore fără cinci minute de joc.

Jaqueline Cristian, victorie uriașă înainte de Australian Open 2026

Venită din calificări, Jaqueline Cristian a reușit cinci break-uri pe serva Ekaterinei Alexandrova, jucătoare pentru care - la fel ca în cazul româncei Cristian - 2025 a fost cel mai bun sezon al carierei, rusoaica adunând nu mai puțin de 47 de victorii în circuitul WTA.

Patru game-uri din setul secund au ajuns în prelungiri, dar Jaqueline Cristian și-a demonstrat tenacitatea și a arătat că se prezintă mulțumitor din punct de vedere fizic, după un pre-sezon plin cu antrenamente intense.

Pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare, Jaqueline Cristian va întâlni învingătoarea meciului dintre Daria Kasatkina (Australia) și Maria Sakkari (Grecia).

