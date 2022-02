Viral pe net! Cum a fost surprins Vladimir Putin în timp ce delegația Ucrainei defila la Jocurile Olimpice de iarnă

Cea de-a XXIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă se va desfăşura în perioada 4-20 februarie.

La ceremonia de deschidere a participat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a fost surprins moțăind în timp ce delegația Ucrainei trecea prin dreptul său.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd