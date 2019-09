Bianca Andreescu s-a calificat in PREMIERA la Turneul Campioanelor! S-ar putea confrunta cu Simona Halep

Din articol Prima participare pentru Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu a devenit a patra jucatoare calificata in acest an la Turneul Campioanelor, dupa Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Simona Halep.

Campioana de la US Open este matematic calificata pentru turneul final WTA de la Shenzhen, care se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.

Prima participare pentru Bianca Andreescu la Turneul Campioanelor

Contextul recent spune ca Bianca Andreescu pierdea anul trecut in primul tur al calificarilor de la US Open, prin urmare Bianca este cu siguranta cea mai surprinzatoare prezenta din acest an la Shenzhen.

Celor patru urmeaza sa li se alature inca patru jucatoare, care vor fi stabilite in urma ultimelor turnee asiatice.