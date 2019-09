FORMIDABILA SIMONA! Vestea primita de Halep dupa victoria in primul tur la Beijing! Performanta obtinuta: e a sasea oara in cariera

Din articol Clasamentul actual al WTA Race Shenzhen 2019

Simona Halep a invins-o in primul tur la Beijing pe Rebecca Peterson, scor 6-1 6-1.

Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor din 2019.

Gratie victoriei obtinute in prima runda la WTA Beijing, Simona Halep a devenit cea de-a treia jucatoare care isi asigura calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, dupa Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.

Halep a invins-o in cursul acestei dimineti pe ocupanta pozitiei 53 in clasamentul WTA, suedeza Rebecca Peterson, scor 6-1, 6-1 in numai 73 de minute de joc.

Este a sasea calificare consecutiva a Simonei Halep la Turneul Campioanelor.

Clasamentul actual al WTA Race Shenzhen 2019

1. Ashleigh Barty

2. Karolina Pliskova

3. Simona Halep

4. Bianca Andreescu

5. Naomi Osaka

6. Serena Williams

7. Petra Kvitova

8. Belinda Bencic*

*pana acum doar primele 3 jucatoare si-au asigurat prezenta la Shenzen.

Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen va reuni cele mai bune opt jucatoare ale anului. Turneul se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.