BEIJING 2019 | SIMONA HALEP - EKATERINA ALEXANDROVA LIVE DUPA 11:15! Halep tinteste o noua victorie! Sportiva romanca porneste ca mare favorita

Simona Halep (6 WTA) s-a calificat in turul 2 la turneul de la Beijing, dupa ce a trecut de Peterson in primul tur, scor 6-1, 6-1. Sportiva romanca va juca in turul 2 impotriva rusoiacei Ekaterina Alexandrova, numarul 39 WTA. Cele doua s-au mai intalnit recent, la turneul de la Cincinnati, pe 14 august, unde Halep s-a impus in 3 seturi, 3-6, 7-5, 6-4, fiind si singurul meci disputat intre cele doua sportive.

Cea mai buna performanta a lui Halep la turneul de la Beijing a fost in 2017. Simona a ajuns in finala, unde a pierdut in fata Carolinei Garcia, dar chiar si asa, faptul ca a ajuns pana in finala, i-a adus lui Halep, in premiera, fotoliul de lider mondial.

Alexandrova a eliminat-o in primul tur pe americanca Bernarda Pera, numarul 72 WTA, dupa 3 seturi, 5-7, 6-2, 6-4.

Alexandrova este o tenismena dreptace in varsta de 24 de ani, care nu a castigat deocamdata niciun turneu de calibru WTA in proba de simplu. Singurele sale titluri au fost obtinute in circuitul ITF la Limoges, unde s-a impus in 2016 si in 2018.

In WTA, Alexandrova are un singur titlu castigat, la dublu in capitala Ungariei, alaturi de Zvonareva.

Halep: "Pot spune ca nu am fortat!"



Simona Halep a declarat dupa victoria din primul meci ca inca nu este 100% recuperata, dar modul in care a jucat cu Peterson ii da incredere.

"Inca nu sunt 100% recuperata, inca mai simt dureri. Totusi, astazi am fost relaxata, pot spune ca nu am fortat. Am stiut de la inceput cum sa joc impotriva ei. Consider ca am jucat foarte inteligent, am jucat exact cum nu ii place ei, iar asta mi-a adus victoria. Ma simt foarte bine ca am castigat, pentru ca niciodata nu este usor cand te confrunti cu accidentari. Am fost putin demoralizata inaintea startului turneului, pentru ca am trecut exact prin aceeasi situatie ca anul trecut. Sunt foarte bucuroasa ca am reusit sa castig, modul in care am jucat imi da incredere", a spus Simona Halep dupa victoria cu Peterson din primul tur.

Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor din 2019



Gratie victoriei obtinute in prima runda la WTA Beijing, Simona Halep a devenit cea de-a treia jucatoare care isi asigura calificarea la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, dupa Ashleigh Barty si Karolina Pliskova.

Este a sasea calificare consecutiva a Simonei Halep la Turneul Campioanelor.

Clasamentul actual al WTA Race Shenzhen 2019



1. Ashleigh Barty

2. Karolina Pliskova

3. Simona Halep

4. Bianca Andreescu

5. Naomi Osaka

6. Serena Williams

7. Petra Kvitova

8. Belinda Bencic*

*pana acum doar primele 3 jucatoare si-au asigurat prezenta la Shenzen.

Turneul Campioanelor 2019 de la Shenzhen va reuni cele mai bune opt jucatoare ale anului. Turneul se va desfasura intre 27 octombrie si 3 noiembrie.