Simona Halep s-a intors in tara dupa eliminarea de la Roland Garros! Intrebarea care a enervat-o pe romanca: "Nu stiu cine spune, si daca nu spun eu, nu este adevarat"

Simona Halep a fost eliminata in sferturi la Roland Garros.

Simona Halep a fost invinsa in sfeturile de la Roland Garros de Amanda Anisimova. Tanara americanca in varsta de 17 ani a castigat duelul cu romanca cu scorul de 6-2 6-4 dupa o ora si 10 minute de joc.

La revenirea in tara, Simona Halep a declarat ca este fericita cu rezultatul obtinut si s-a aratat deranjata de intrebarile referitoare la o reluare a colaborarii cu Darren Cahill si la faptul ca Wimbledonul ar fi obiectivul principal al sau in acest an.

"Anul acesta a fost cu totul si cu totul altceva, o alta atmosfera si cu totul alte ganduri cand am inceput turneul", a explicat Simona.

Intrebata daca amanarea partidei din cauza ploii a avut o influenta asupra evolutiei sale, Halep a spus: "Nu a fost de vina nimic, am avut o zi mai slaba si n-am reusit sa castig. A fost la fel pentru toata lumea".

Ulterior Simona Halep a fost intrebata despre sfaturile pe care le primeste in ceea ce priveste reluarea colaborarii cu Darren Cahill.

"Nu stiu cine spune si daca nu spun eu, inseamna ca nu este adevarat. Atunci cand o sa se intample o schimbare, o sa aflati de la mine", a fost raspunsul categoric al romancei.

Ea a recunoscut ca acum se concentreaza pe castigarea Wimbledonului, ca viitor obiectiv, insa a negat ca strategia acestui sezon ar fi fost tocmai pregatirea pentru cucerirea titlului de Grand Slam pe iarba.

"Cine a spus ca stategia este asta? Fiecare turneu este obiectivul meu si atunci cand ma duc sa joc un turneu, il joc 100%.

A fost o placere sa fiu in pozitia de detinatoare a trofeului si poate in viitor se va intampla", a spus Simona.

Simona Halep: "Sunt foarte bine din punct de vedere mental"

"Nu s-a schimbat nimic, toata lumea ma apreciaza in continuare la fel si le multumesc pentru toata sustinerea. Eu sunt foarte bucuroasa de tot ceea ce se intampla si sunt foarte pozitiva pentru ca sunt sanatoasa si pot sa joc in continuare.

Nu a fost un moment de dezamagire, un sfert de finala la un turneu de Grand Slam cred ca este un rezultat foarte bun. Sunt foarte bine din punct de vedere mental, si chiar ma simt fericita. Ce spun altii nu conteaza", a declarat Simona Halep la revenirea in tara.