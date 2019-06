ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep, mesaj puternic pe retelele de socializare dupa eliminarea din sferturi!

La o zi dupa eliminarea de la Roland Garros, Simona Halep mai transmite un mesaj pe retelele de socializare.

Campioana la Roland Garros in 2018, Simona Halep a fost eliminata la editia din acest an in sferturile de finala ale competitiei. Jucatoarea noastra a cedat in minimulde seturi in fata Amandei Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6. Aceasta a fost prima intalnire dintre cele doua jucatoare in circuitul feminin de tenis.

Simona le-a transmis un mesaj fanilor ei pe Instagram Story, prin intermediul unui citat motivational. “Raul trebuie sa existe pentru ca binele sa isi poata dovedi puritatea”, se arata pe contul oficial al fostului lider mondial din WTA, facand, evident, referire la infrangerea suferita in sferturi la Openul francez. De asemenea, romanca a scris pe internet ca va reveni mai puternica.



Ce urmeaza pentru Simona Halep in circuitul feminin de tenis



Dupa eliminarea de la Roland Garros, Simona Halep va avea la dispozitie cateva zile de pauza, dupa care va merge la Cluj pentru a participa la Sports Festival, care are loc pe 15 iunie. Mai apoi, Simona va merge la Eastbourne pentru a disputa primele partide pe iarba. Turneul de categorie Premier se desfasoara in perioada 23-29 iunie. De pe 1 iulie, Simona va participa la cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului, Wimbledon, intre 1 si 14 iulie.