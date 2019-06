ROLAND GARROS 2019 | S-a stabilit marea finala! Ashleigh Barty s-a calificat dupa un meci maraton cu Anisimova, jucatoarea care a eliminat-o pe Halep

A fost stabilita marea finala feminina de la Roland Garros 2019!

Ashleigh Barty, locul 8 WTA, si Marketa Vondrousova, locul 38 WTA, se vor lupta pentru marele trofeu la Roland Garros 2019! Ashleigh Barty s-a impus dupa un meci maraton cu tanara speranta a tenisului mondial feminin, Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 6-7, 6-3, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 54 de minute de joc. Amanda Anisimova a avut o revenire fantastica in primul set. De la 5-0 si 40-15 pentru Barty, Anisimova s-a hotarat sa castige prima mansa si sa-si mentina recordul de seturi castigate consecutiv intact, insa nu a reusit, pentru ca mansa secunda i-a revenit adversarei ei, care s-a impus cu 6-3 dupa 28 de minute de joc. In setul decisiv nu a ramas loc de interpretari. Ashleigh Barty a castigat cu 6-3 si s-a calificat in prima ei finala de Grand Slam din cariera!

De partea cealalta, Marketa Vondrousova a invins-o pe Johanna Konta, scor 7-5, 7-6, dupa o ora si 47 de minute de joc, obtinand de asemenea calificarea in prima ei finala de Grand Slam din cariera. Vondrousova, in varsta de 19 ani, nu a pierdut niciun set pana in ultimul act al competitiei, pe care-l va disputa impotriva australicencei Ashleigh Barty sambata la Paris.



Miza uriasa in finala de la Roland Garros 2019



Atat Barty, cat si Vondrousova, nu au mai castigat in a lor cariera un titlu la un turneu major, fapt care va aduce elementul surpriza in ultimul act al acestei editii al Openului francez. Barty si Vondrousova s-au mai intalnit pana acum in circuit de doua ori, de fiecare data revenindu-i victoria australicencei. Totusi, de data aceasta se vor intalni pentru prima data pe zgura, in trecut confruntandu-se pe iarba si pe hard.

Barty le-a invins la Paris pe Pegula, Collins, Petkovic, Kenin, Keys si Anisimova, pe cand Vondrousova a trecut de Wang, Potapova, Suarez Navarro, Sevastova, Martic si Konta. Barty a cedat pana in finala doua seturi, pe cand Vondrousova nu a pierdut nicio mansa.