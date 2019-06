ROLAND GARROS 2019 | Salt urias facut de Anisimova in clasamentul WTA dupa ce a batut-o pe Halep! Pe ce loc urca jucatoarea de 17 ani

Amanda Anisimova va face un salt urias in clasamentul WTA la finalul Roland Garros 2019.

Amanda Anisimova a uimit pe toata lumea cu evolutiile sale de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Ea a trecut la Paris de Tan, Sabalenka, Begu, Bolsova Zadoinov si Halep, campioana en-titre. Jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii a trecut de romanca in minimul de seturi, scor 6-2, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 10 minute de joc.

De altfel, ea nu a cedat niciun set pana in semifinalele competitiei, acolo unde o va intalni pe australianca Ashleigh Barty. Oricare ar fi rezultatul din penultimul act, Anisimova urmeaza sa faca un salt impresionant in clasamentul WTA. In acest moment, ea ocupa locul 26 in ierarhia LIVE, ceea ce inseamna un salt de 25 de pozitii fata de locul ocupat la inceputul turneului.

Amanda Anisimova, salt urias in clasamentul WTA



Cu o posibila calificare in finala, Anisimova ar urca pana pe locul 18, in timp ce marele trofeu de la Paris ar insemna ca tanara jucatoare ar ocupa locul 13! In acest moment, Anisimova are 1.890 de puncte in clasamentul WTA. De altfel, Anisimova a devenit prima jucatoare nascuta in anii 2000 care ajunge in semifinalele unui turneu de Grand Slam, asta dupa ce a invins-o pe Simona Halep in sferturile de finala.