ROLAND GARROS 2019 | Ce a spus Simona Halep dupa eliminarea de la Paris! "Nu am fost suficient de buna!" Mesajul transmis fanilor

Simona Halep, campioana din 2018 de la Roland Garros, a fost eliminata in sferturile de finala la editia din acest an a Openului francez de catre Amanda Anisimova, locul 51 WTA, scor 2-6, 4-6, dupa o ora si 10 minute de joc.

La cateva ore dupa eliminare, Simona a tinut sa transmita un mesaj pe retelele de socializare, scotand in evidenta faptul ca-si doreste sa revina mai puternica la turneul ei preferat, acolo unde a disputat de-a lungul timpului trei finale si a cucerit un titlu. “A fost o onoare sa joc aici in calitate de campioana en titre. Nu am fost suficient de buna astazi, dar voi reveni mai puternica. Paris, vei avea mereu inima mea”, a scris Halep pe Facebook si pe Twitter.

It was an honour to play here as defending champion. I wasn't good enough today, but I will come back stronger.

Paris, you will always have my heart ❤️????????????#RG19 pic.twitter.com/DdTYvfpIk5