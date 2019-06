ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep are un obiectiv SECRET! Daniel Dobre i-a lasat masca pe toti: ce se intampla dupa eliminare

Daniel Dobre a facut o dezvaluire incredibila jurnalistilor britanici dupa ce Simona Halep a fost eliminata de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, supranumita in circuitul feminin de tenis “Regina Zgurii”, a fost eliminata de la Roland Garros din sferturile de finala de catre Amanda Anisimova, scor 2-6, 4-6, dupa o ora si 10 minute de joc. Daniel Dobre, antrenorul romancei, a dezvaluit, intr-o discutie purtata cu jurnalista din Marea Britanie, Catherine Whitaker, ca principalul obiectiv al elevei lui nu era Roland Garros, ci Wimbledon.

In varsta de 33 de ani, Whitaker, coprezentatoare a emisiunii The Tennis Podcast si comentator al turneelor de tenis pentru Eurosport, BBC Radio 5 sau BeIn Sports, l-a intervievat la Paris pe antrenorul Simonei Halep, Daniel Dobre, la cateva minute dupa eliminarea elevei lui de la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului.



Principalul obiectiv al Simonei Halep? Wimbledon!



Dupa ce a ratat calificarea in marea finala de Fed Cup si dupa ce nu a reusit sa castige marele trofeu la turneul de la Roma, obiectivele anuntate de Simona in presa, se pare ca la orizont a aparut un nou turneu la care vrea sa scrie istorie. Este vorba despre Wimbledon, acolo unde Simona a disputat semifinala in 2014.

“Este un pic amuzant. Am vorbit cu Daniel Dobre de curand si imi spunea ca obiectivul pentru anul acesta nu a fost apararea trofeului de la Roland Garros, ci turneul de la Wimbledon. A sunat in genul lui Roger Federer. Eu cred ca jocul ei se potriveste perfect pe zgura si rezultatele ei de pana acum pe iarba nu au fost dintre cele mai bune. Mi s-a parut incredibil la momentul respectiv, dar destul de interesant. A vorbit despre faptul ca Simona are un avantaj prin faptul ca are un centru de greutate jos, picioarele puternice si abilitatea de a lovi mingile joase. Poate cu Dobre, Simona va juca mult mai agresiv la Wimbledon in acest an”, a spus Catherine Whitaker conform Prosport.