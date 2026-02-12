Craiovenii au deschis scorul rapid, prin Adrian Rus, în minutul 10. Replica FCSB-ului a venit după doar șapte minute, când Daniel Bîrligea a restabilit egalitatea. În repriza secundă, Florin Ștefan a făcut 2-1 pentru gazde, în minutul 54, însă puștiul David Popa a egalat la doar patru minute după ce a fost introdus pe teren.

Gigi Becali a intrat în direct și a făcut iureș după remiza cu Craiova: „Dumnezeu poate să le pedepsească familiile!”

La final, Gigi Becali a intrat în direct la Digi Sport și a criticat dur arbitrajul.

„Folosește mâna! Aici nu e vorba că vine mingea în mână, în umăr. Aici el ridică mâna ca să oprească mingea. N-are rost! Cum spune la regulament? Că fluieri sfârșitul meciului, îi arăți galben portarului, se trage de timp, dar după aia mai prelungești doar 4 secunde? Așa spune? Cum spune la regulament? Că tușierul indică fault și tu nu dai fault, ci dai out? Așa spune regulamentul? Detalii… dar Dumnezeu poate să le pedepsească familiile pentru ce fac ei. Ce să nu se spună? Ei trebuie să știe. Oamenii ăștia muncesc, copiii ăia aleargă pe teren, tu vii și-i batjocorești”, a declarat Becali.

Rezultatul a trimis Universitatea Craiova pe primul loc în grupă, cu 7 puncte. FCSB a încheiat pe poziția a cincea și a fost eliminată.

Surpriza a venit din partea Gloriei Bistrița, formație din Liga 2, aflată pe locul 17, cu 16 puncte, care a prins calificarea în faza următoare.