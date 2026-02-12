Rezultatul a fost suficient pentru olteni, care au încheiat grupa pe primul loc, cu 7 puncte, și merg în sferturi. FCSB a terminat pe locul 5 și a fost eliminată.

Pe „Ion Oblemenco”, Craiova a deschis scorul prin Adrian Rus, în minutul 10. FCSB a egalat rapid, prin Daniel Bîrligea, însă Florin Ștefan a readus gazdele în avantaj în minutul 54. Egalarea a venit după doar patru minute, când David Popa a punctat la scurt timp după ce a fost introdus pe teren.

Declarațiile lui Filipe Coelho după ce a eliminat-o pe FCSB din Cupa României

La final, antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a vorbit la flash-interviu despre dificultățile din lot și despre programul încărcat.

„Cu siguranță avem lucruri care trebuie corectate, dar acum ne concentrăm pe recuperarea jucătorilor noștri.

Programul e foarte încărcat. Nu avem multe soluții alternative.

Am pierdut jucători importanți, pe Baiaram, alții sunt obosiți. Nu avem multe opțiuni. Sunt mândru de echipă și de ce au arătat în seara asta”, a declarat Coelho.

Venit în noiembrie după despărțirea de Rădoi, tehnicianul portughez a strâns până în momentul redactării acestui articol 15 meciuri pe banca oltenilor și a înregistrat opt victorii, patru remize și trei înfrângeri.