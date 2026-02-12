Împrumutat de FCSB la Hermannstadt, Politic a avut parte de o primire ostilă din partea fanilor dinamoviști.
Winger-ul a fost huiduit pe toată durata partidei, iar din tribune s-au auzit scandări dure la adresa lui.
Mai mult, suporterii au aruncat pe teren bancnote false de 100 de euro, imprimate cu chipul său și al lui Gigi Becali, un mesaj clar după transferul la rivala FCSB.
Gestul făcut de Dennis Politic după ce a fost înjurat o seară întreagă pe „Arc”
Ce nu s-a văzut însă la televizor s-a petrecut imediat după fluierul final. Reporterii PRO TV prezenți la meci l-au surprins pe Dennis Politic când acesta s-a îndreptat spre foștii colegi de la Dinamo, care sărbătoreau victoria în fața galeriei. I-a salutat pe rând, a schimbat câteva vorbe, apoi a plecat. VEZI FOTO
După momentul scurt petrecut lângă dinamoviști, Politic a mers cu capul în pământ spre tunel. A aplaudat discret și a dispărut la vestiare.
La Dinamo, Politic a adunat 63 de meciuri, 14 goluri și 4 pase decisive, în aproximativ 4.000 de minute. După transfer, forma sa a scăzut, iar FCSB l-a cedat sub formă de împrumut la Hermannstadt.