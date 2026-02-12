Împrumutat de FCSB la Hermannstadt, Politic a avut parte de o primire ostilă din partea fanilor dinamoviști.

Winger-ul a fost huiduit pe toată durata partidei, iar din tribune s-au auzit scandări dure la adresa lui.

Mai mult, suporterii au aruncat pe teren bancnote false de 100 de euro, imprimate cu chipul său și al lui Gigi Becali, un mesaj clar după transferul la rivala FCSB.