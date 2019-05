Simona Halep, Roland Garros 2019: Fotbalul romanesc se uita cu invidie la jucatoarele de tenis: "E ca si cum am avea 4 echipe in Champions League"

Fotbalististii le tin pumnii tenismenelor din Romania la Roland Garros 2019.

Simona Halep va juca in primul tur de la Roland Garros 2019 contra australiencei Ajla Tomljanovici. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se va desfasura in perioada 26 mai - 9 iunie. Florin Bratu, fostul fotbalist de Dinamo, Rapid, Nantes si Galatasaray, a practicat tenisul pentru aproape 2 ani, inainte sa se dedice fotbalului. "Mitraliera" spune ca tenisul ramane unul dintre sporturile sale favorite si ca le va tine pumnii romanilor care vor juca in urmatoarele doua saptamani la Roland Garros, iar despre Simona Halep crede ca e favorita sa se impuna pentru al doilea an consecutiv la Paris.

Florin Bratu: Simona Halep e favorita sa castige si anul acesta!

„Normal ca le tin pumnii, atat Simonei Halep, cat si celorlalte romance. Cred ca are prima sansa sa castige trofeul in acest an, chiar daca e favorita nr. 3. Din punctul meu de vedere, e o suprafata pe care ii place foarte mult sa joace si cred ca se poate impune. Nu degeaba a fost in 3 finale la Paris si a castigat una. Zgura este suprafata favorita a romanilor, pentru ca pe asta au inceput toti tenisul, nu avem iarba sau sintetic. E suprafata care ne place cel mai mult, asa ca am asteptari mari.

E ceva ca avem 4 fete pe tabloul principal la French Open - Simona, Begu, Buzarnescu si Cirstea, imi pare rau ca sunt pe aceeasi parte de tablou, pentru ca voiam o finala romaneasca. Chiar cred ca e posibil in acest moment. Sa ai 4 jucatoare pe tablou la Roland Garros, printre care si Halep, e ca si cum la fotbal am avea 4 echipa in grupele Champions League si Europa League si una dintre ele ar avea mari sanse sa castige un trofeu. Le tin pumnii, atat Simonei, cat si celorlalte fete, si sper sa avem un duel romanesc in tururile superioare. Ii tin pumnii si lui Marius Copil si celor care joaca la dublu.

In weekendul asta o sa am program, o sa urmaresc cu siguranta toate meciurile romanilor de la Roland Garros. Sunt fan tenis si joc in timpul liber. Chiar am jucat pentru aproape 2 ani, inainte sa ma apuc de fotbal. Ma descurcam binisor, nu stiu daca aveam un viitor, dar, pana la urma, mi-am facut o cariera in fotbal. E un sport individual frumos, un sport care iti da mare incredere in tine atunci cand lucrurile functioneaza cum trebuie. Ma relaxeaza, dar depinde si cu cine joci, pentru ca am 'clientii' mei, cu care am ambitie sa nu pierd. E primul sport cu care mi-am inceput activitatea. Cea mai buna lovitura a mea e reverul cu doua maini. Imi placea ca fetita mea sa faca tenis, dar am dus-o la inot, pentru ca asta e sportul care ii place ei. A ales singura”, a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro.