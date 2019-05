Simona Halep, Roland Garros 2019 | Simona voteaza la Paris pentru Europarlamentare: "Sper sa nu ma incurce programul" Ce spune despre duelul cu Ajla Tomljanovic

Simona Halep a stat de vorba cu jurnalistii prezenti la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Paris, a ajuns la turneul ei preferat inca de marti si s-a pregatit intens toata saptamana pentru a evolua la cel mai bun nivel in urmatoarele doua saptamani. Jucatoarea noastra va evolua in primul tur la Roland Garros impotriva australiencei Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA. Cele doua jucatoare s-au intalnit pana in prezent de doua ori, de fiecare data impunandu-se romanca.



Romanca in varsta de 27 de ani a vorbit si despre cum se simte in aceasta pozitie de campioana en-titre: “E mult mai bine, mai usor, pentru ca am titlul deja. Nu mai conteaza ce urmeaza sa se intample. Tot ce vine de acum in directia mea este un bonus. Asa ca voi incerca sa dau tot ce am eu mai bun si sa vad daca sunt capabila sa-l mai cuceresc o data”, a declarat Simona la Paris.

Simona Halep, hotarata sa-si apere titlul la Roland Garros! “Stiu cu cine joc in primul tur si atat!”



Fostul lider mondial din WTA este hotarata sa faca din nou o figura frumoasa la Paris. “Am emotii deosebite sa fiu din nou aici si mai ales cand stiu ca am castigat aici trofeul acesta frumos. Ma bucur de tot ce mi se intampla. Emotional am fost foarte bine, traiesc in prezent acum. Nu m-am uitat cine e pe partea mea de tablou si nici cu cine joaca celelalte fete. Stiu cu cine joc in primul tur si atat. Sunt mult mai relaxata acum fata de cum eram inainte. Am sansa sa imi pastrez titlul la Roland Garros, dar e mult mai greu sa imi pastrez titlul”, a mai spus Simona la Paris.

Simona Halep merge la Paris sa voteze la Alegerile Europarlamentare



Simona si-a exprimat la conferinta de presa de la Paris dorinta de a merge sa voteze. ”Depinde foarte mult de cand voi juca. Inainte de meci as vrea sa stau concentrata pe ce am de facut, dar apoi, daca am posibilitatea sa ma duc la vot, ma duc cu siguranta”, a marturisit jucatoarea noastra. Halep a fost programata luni sau marti in primul tur, astfel ca duminica va avea zi libera.