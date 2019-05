Vezi unde lucreaza acum antrenorul cu care Simona Halep castiga Roland Garros la juniori, in 2008

Pana acum, Simona Halep a castigat la Roland Garros un titlu la juniori (2008) si unul la seniori (2018).

Pe 8 iunie 2008, la varsta de 16 ani si la doi ani dupa debutul in circuitul profesionist WTA, Simona Halep se impunea in finala Roland Garros Junior Championships, in fata compatrioatei Elena Bogdan, scor 6-4, 6-7, 6-2, desi era doar cap de serie numarul 9. Adversara din finala a Simonei, cu un an mai mica, a ajuns in 2011 pana pe locul 151 WTA, cea mai buna clasare a carierei, pentru ca in 2018 sa cada pana pe pozitia 1.224.



”A fost un meci foarte important pentru mine, am fost foarte emotionata, dar am castigat pentru ca am fost mai ambitioasa. In setul secund, mi-a fost putin frica de victorie, am fost coplesita de emotii, dar am castigat in decisiv poate si pentru ca ea era mult mai obosita ca mine. Nu stiu cum juca Simionescu, nu am vazut-o niciodata, dar Andrei Pavel este idolul meu si intr-o zi as vrea sa fiu ca el. Ambitia lui este extraordinara si joaca foarte bine si asta vreau sa fac si eu”, spunea Simona, cu dubla legitimare atunci, la CS Mamaia Idu si LPS ”Nicolae Rotaru” CSS.



Cu un an inainte, Simona il intalnise pe Corneliu Idu, un puternic om de afaceri din Constanta, care detinea si unul dintre cele mai puternice cluburi de tenis din Dobrogea si din Romania. Acesta a ajutat-o financiar pe Halep timp de 3 ani, in perioada junioratului, facilitandu-i si colaborarea cu Liviu Panait, cel mai bun antrenor din cadrul Idu Tenis Club Constanta. Cu ajutorul acestuia, talentata tenismena a castigat titlul de la Paris din intrecerea junioarelor, inaintea sa doar o alta romanca, Mariana Simionescu (1974), impunandu-se in Capitala Frantei in aceasta intrecere.



Dupa doar cateva luni, colaborarea Simonei cu Idu si Panait s-a intrerupt brusc, dupa ce sportiva a inceput sa fie manageriata de Virginia Ruzici, ulterior aceasta fiind antrenata pentru scurte perioade de timp de Radu Popescu, Firicel Tomai, Andrei Mlendea si Adrian Marcu, pana sa intre pe mana lui Wim Fissette, in 2014.



Liviu Panait a lucrat la Idu TCC pana in 2011, unde a ocupat functia de Head Tennis Coach, ulterior fiind, timp de 6 ani, antrenor privat de tenis. Incepand cu 2017, el antreneaza juniori la Nensel Academy, din localitatea Peine (Germania), aflata la 40 km de Hanovra, un club privat detinut de Sascha Nensel, fostul antrenor al lui Nicolas Kiefer si Julia Goerges.



