ROLAND GARROS 2019 | Prietenia despre care n-a spus NIMIC: campioana de care s-a apropiat cel mai mult Halep in circuitul WTA

Simona Halep a vorbit despre prietenia cu cehoaica Pliskova.

Simona Halep se afla zilele acestea la Paris. Ea a ajuns in Capitala Frantei inca de marti si s-a pregatit toata saptamana pentru a incepe cu dreptul cursa ei de aparare a titlului cucerit anul trecut la Roland Garros. Joi, jucatoarea noastra si-a aflat traseul virtual pana in marea finala a competitiei, iar vineri a stat de vorba cu jurnalistii prezenti la Openul francez.



Fostul lider mondial din WTA a marturisit la conferinta de presa ca se intelege foarte bine in special cu o colega din circuit. Este vorba despre Karolina Pliskova. Alaturi de cehoaica, Simona se antreneaza adesea, oricand are ocazia. Ea s-a pregatit cu Pliskova chiar zilele trecute la Paris, un antrenament supravegheat indeaproape de Daniel Dobre si Conchita Martinez. Simona si Karolina si-au vorbit pentru cateva minute pe teren, au zambit, iar astazi au venit si declaratiile celor doua jucatoare.

Simona Halep si Karolina Pliskova, o noua prietenie in circuitul feminin de tenis

Chiar daca a marturisit ca ii este greu s-o deosebeasca de sora ei geamana, Simona se intelege de minune cu rivala ei de clasament, Karolina, acum ocupanta a locului 2 in clasamentul WTA.

“Eu incerc sa ma bucur de tenis exact ca un copil. Mi-am dorit atat de mult sa castig un turneu de Grand Slam incat acum, ca am reusit, incerc doar sa ma bucur si sa ma distrez cat mai mult in timp ce joc. Ma antrenez bine… daca ma intrebati cu cine ma antrenez des dintre jucatoarele de top, pot spune un nume, Karolina Pliskova. Ne antrenam impreuna la fiecare turneu, si azi (n.r. vineri) si maine (sambata) ma antrenez cu ea. Ne simtim bine impreuna”, a declarat Simona la Paris.

Karolina Pliskova a vorbit si ea despre relatia pe care o are cu romanca. “Ne relaxam impreuna, e mereu o garantie ca vom avea un antrenament reutit, pentru ca, pe langa faptul ca joaca relaxat, ea este si o luptatoare si imi place stilul ei. Iar apoi putem sa vorbim si despre alte lucruri, nu doar despre tenis. E mereu o placere sa ne antrenam impreuna”, a spus si Karolina.