Simona Halep, reactie sincera dupa eliminarea de la US Open: "Nu e o drama! Nu am fost inspirata!" Ce sfat i-a dat lui Townsend inaintea meciului: "Data viitoare nu mai zic nimic!"

Simona Halep a fost eliminata in turul 2 la US Open.

Simona Halep a parasit rapid ultimul mare turneu de Grand Slam al anului. Halep a fost eliminata de Taylor Townsend in trei seturi, scor 2-6, 6-3, 7-6 (4). Halep va primi un cec in valoare de 100.000 de dolari, insa este pentru al treilea an consecutiv cand Simona nu trece de turul 2 la US Open.

"Cred ca a jucat cu adevarat grozav, a fost inspirata la fiecare minge. A venit mult la fileu si nu a ratat mult. Este incredibil! De asemenea, returul meu a fost slab deoarece nu am putut simti ritmul unei stangace. Nu stiu, serviciul ei nu a fost foarte puternic, dar mingea se misca prea mult si nu o simteam. Apoi cred ca am gresit si tactic. Poate ca trebuia sa folosesc mai multe loburi cand venea la fileu. Nu am fost deloc inspirata, dar am luptat. Credeam ca o sa castig cand am revenit, dar cateodata nu iti iese. Sunt putin suparata din cauza tacticii si din cauza felului in care am jucat, dar nu este o drama. A jucat foarte bine si a meritat sa castige deoarece a dat totul. Am mai jucat de cateva ori cu ea si stiam cum joaca, insa acum s-a schimbat. A venit de multe ori la fileu si a fost difierit. In setul secund eram intr-un punct in care nu mai stiam ce sa schimb", a declarat Simona Halep la conferinta de presa de la finalul meciului.

Halep a dezvaluit ca dupa meciul jucat contra lui Townsend la Miami, sportiva din Statele Unite ale Americii a venit in vestiarul lui Halep pentru a-i cere sfatul.

"A venit in vestiar si m-a intrebat ce trebuie sa faca pentru a deveni mai buna. Si a reusit acum. Data viitoare nu voi spune nimic. Nu o sa spun ce i-am zis. Nu mai. Este gresit ce am spus. Am fost surprinsa si mi-a placut ca m-a intrebat", a declarat Simona Halep.