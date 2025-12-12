Reuşita românului Răzvan Marin (AEK Atena) a fost votată cel mai frumos gol al etapei a 5-a, în Conference League, pe site-ul UEFA.

Marin a marcat din lovitură liberă în minutul 52, egalând scorul în meciul cu Samsunspor, jucat în Turcia şi câştigat cu scorul de 2-1 de AEK. Mauritanul Aboubakary Koita (64) a marcat golul victoriei grecilor, fiind şi el candidat în anchetă.

Şi francezul Steven Nsimba, care a marcat singurul gol al Universităţii Craiova, în meciul pierdut cu Sparta Praga (1-2), cu un şut de la 24 de metri, a fost nominalizat în această anchetă. Un alt gol nominalizat a fost cel marcat de Mikola Mihailenko pentru Dinamo Kiev, învinsă de Fiorentina cu 2-1.

Potrivit Agerpres, laureaţii anchetei au fost până acum Daniel Munoz (Crystal Palace) - etapa 1, Rafal Augustyniak (Legia Varşovia) - etapa a 2-a, Zan Karnicnik (NK Celje) - etapa a 3-a şi Isak Jensen (AZ Alkmaar) - etapa a 4-a.

VEZI GOLUL SUPERB ÎNSCRIS DE RĂZVAN MARIN

