Taylor Townsend a izbucnit in plans dupa ce a eliminat-o pe Simona Halep de la US Open! Imagini incredibile si un discurs emotionant: "Meciul asta mi-a aratat ca pot!"

Simona Halep a fost eliminata de la US Open.

Simona Halep a pierdut meciul cu Taylor Townsend din turul 2 al turneului de la US Open. Halep a castigat primul set cu 6-2, dar a cedat apoi cu 3-6, 6-7.

Taylor Townsend a plans dupa victoria cu Simona Halep: "Inseamna enorm pentru mine!"

"Inseamna mult pentru mine, a fost o calatorie lunga pentru mine pana aici! E prima data cand ajung in turul 3! Am avut niste meciuri foarte echilibrate cu jucatoare de top, dar acest meci inseamna foarte mult pentru mine, imi arata ca pot!

Pana acum jucam impotriva Simonei Halep ca sa nu pierd. Astazi am jucat ca sa castig! Am fost mai agresiva, am venit la fileu.

Nu pot sa exprim ce s-a intamplat in capul meu in timpul acestui meci.

Dar mi-am dat seama ca nu am nimic de pierdut.

A fost coplesitor sa joc pe aceasta arena, dar am reusit.

A trebuit sa fac ceva deosebit, pentru ca altfel nu aveam nicio sansa in fata Simonei. Am venit la fileu de peste 100 de ori!



Inaintea setului decisiv mi-am spus: "E egal, trebuie sa o iei de la zero".

Am trecut prin momente dificile in cariera, dar acum lucrurile par sa mearga mai bine. Ii multumesc antrenorului meu pentru indrumare, e o persoana deosebita", a spus Taylor Townsend dupa ce a invins-o pe Simona Halep.