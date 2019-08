US OPEN 2019, rezumatul zilei 3: De unde vine pericolul pentru Halep: "Nu va pierde usor un meci la acest turneu!" 

Orasul care nu doarme niciodata a atipit in ziua a treia de concurs la US Open.

Autor: Marcu Czentye



Galeti de apa curgand pe geamuri, la New York s-a putut juca tenis doar datorita celor doua acoperisuri retractabile care impreuna au costat 350 de milioane de dolari. A meritat investitia pentru noua meciuri disputate intr-o zi altfel moarta? Raspunsul e enigmatic, dar maxima americana e sigura: time is money.

Timpul petrecut pe terenul de tenis n-a fost atat de pretios insa pentru Nishikori, Federer sau Serena, care n-au disperat din cauza setului pierdut de fiecare dintre ei. Toti cei 3 s-au recompus in timpul greu al partidelor lor si au avansat cu fermitate, chiar daca mai tarziu decat ne-am fi asteptat in turul al treilea, trimitandu-i acasa pe Klahn, Dzumhur, respectiv McNally.

Fara probleme majore au castigat Keys, Pliskova, Barty si Svitolina, aceasta din urma luptand din greu pentru un meci in turul secund la un Slam. In fata unei Venus extrem de motivate la 39 de ani, care pierduse un singur game in primul tur, Elina avea sa tremure pentru calificare. Pana la urma, nici nu poti fi constant lucida intr-un meci in care oponenta ta cere echipei o cafea in timpul meciului, iar dupa ce o bea, castiga 3 game-uri la rand.

Vremea nefavorabila a creat, din nefericire, spatiu pentru alte vesti cu valenta negativa. Borna Coric s-a trezit ieri inca de dimineata, desi avea meci programat seara, pentru a se deplasa la Complexul de Tenis Billie Jean King, unde avea sa isi anunte retragerea din meciul cu Dimitrov, din cauza durerilor. Pe Ashe, aproximativ 10 ore mai tarziu, Djokovic cerea time-out medical pentru dureri la umarul drept. Sarbul n-a pierdut set nici de data aceasta, e in turul 3, insa are dubii daca va putea juca fara niciun fel de impedimente peste doua zile. In caz contrar, Rafa Nadal are drum liber catre al patrulea titlu la Flushing Meadows. Cine stie?

Lucruri de retinut dupa ziua 3 la US Open:

· Daca ceri echipei tale o cafea in timpul meciului si o bei la timpul potrivit, vei castiga 3 game-uri consecutiv. Dar poate ca vei si pierde meciul.

· Serena nu este 100% increzatoare in jocul sau, drept dovada stand cele 28 de greseli nefortate de ieri (fata de 30 ale adversarei). O fi jucand victoria Simonei Halep din finala Wimbledon un rol in toata treaba asta?

· Lui Federer nu ii plac primele seturi. A pierdut setul intai atat in turul 1, cu Nagal, cat si in al doilea, cu Dzumhur.

· Traseul lui Djokovic e in pericol. In cazul in care probleme fizice vor persista, este posibil sa asistam la o retragere a liderului mondial din turneu.

· Svitolina nu va pierde usor un meci la US Open 2019.