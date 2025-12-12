Luis Enrique a transmis un mesaj clar! Ce se întâmplă cu „Balonul de Aur”

Ousmane Dembele, câştigătorul Balonului de Aur în 2025, a fost bolnav în această săptămână şi a ratat partida cu Athletic Bilbao (0-0) din Liga Campionilor. "A reluat antrenamentul individual", a precizat vineri PSG în legătură cu atacantul său.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă Dembele va fi în lotul pentru meciul cu Metz, Luis Enrique a răspuns: "Ne-ar plăcea să-l avem în condiţii optime. Este păcat şi pentru echipă şi pentru el. Ştim ce poate aduce."

Tehnicianul este conştient de sezonul dificil prin care trece atacantul său, care a ratat deja şapte meciuri din Ligue 1.

"Trebuie să gestionăm absenţa lui şi să ne asigurăm că îl putem regăsi în cele mai bune condiţii. A fost bolnav în ultimele zile, a reluat antrenamentele individuale şi trebuie luată în considerare şi recuperarea. Trebuie să fim prudenţi cu fiecare jucător accidentat", a spus spaniolul.

În ceea ce-l priveşte pe Marquinhos, Paris a precizat că acesta "a rămas sub tratament în urma unei oboseli musculare la şoldul drept".

"Din câte am văzut, nu este nimic grav, dar nu ştiu dacă va fi disponibil pentru Cupa Intercontinentală" de miercuri, a afirmat antrenorul său.

Portarul Lucas Chevalier s-a antrenat normal vineri, după ce o accidentare la glezna dreaptă l-a făcut să fie indisponibil două săptămâni, locul său între buturi fiind luat de Matvei Safonov, care nu mai jucase în acest sezon.

"Noi am văzut un alt jucător, care nu a putut juca la începutul sezonului, şi care şi-a arăta nivelul. Safonov şi-a demonstrat profesionalismul şi personalitatea", a spus Luis Enrique despre rus. "Mă bucur să ştiu că avem trei portari de top", a adăugat el, "mă bucur să ştiu că jucătorii sunt pregătiţi" dacă va fi nevoie.

Întrebat cine va fi în poartă în meciul cu Metz, Luis Enrique a răspuns: "Vom vedea".

Agerpress

