Simona Halep, pe primul loc intr-un clasament facut de WTA inainte de Roland Garros 2019. Performanta romancei

Al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, incepe in doar cateva zile.

Simona Halep, locul 3 si cap de serie numarul 3, va evolua la turneul ei preferat din postura de campioana en-titre. Jucatoarea noastra s-a impus anul trecut la Paris dupa o finala disputata cu americanca Sloane Stephens. Fostul lider mondial din WTA a mai disputat la Roland Garros alte doua finale, in 2014 cu Maria Sharapova si in 2017 cu Jelena Ostapenko, ambele pierdute in trei seturi.

Supranumita “Regina Zgurii”, Simona a inregistrat de-a lungul timpului rezultate impresionante pe suprafata pe care a facut cunostinta cu tenisul pe cand era doar un copil, zgura. Desi nu a mai cucerit un trofeu din luna august, Simona sta foarte bine la capitolul “finale disputate”. Jucatoarea noastra este pe primul loc intr-un top intocmit de catre WTA Insider.

Simona Halep, desemnata pe merit “Regina Zgurii”

Mai exact, este vorba despre procentajul de calificare in finala la turneele desfasurate pe zgura. Fara nicio surpriza, Simona Halep conduce in acest clasament.

1. Halep (31,4%); 2.

1. S. Williams (29,1%);

2. Sharapova (28,3%);

3. V. Williams (21,4%);

4. Mertens (20,0%);

5. Wozniacki (18,6%);

6. Bertens (18,2%);

7. Kuznetsova (15,8%);

8. Azarenka (16,6%)



"Ma simt bine, sunt sanatoasa, am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Putem spune ca sunt doua turnee intr-unul singur, fiind doua saptamani, dar trebuie sa ne setam ca e doar un turneu si sa ne pastram dorinta de a lupta timp de doua saptamani, in cazul fericit. Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte vesela ca ma intorc acolo, Parisul este orasul meu preferat. Mereu am in mintea si sufletul clipele de anul trecut si ma ajuta. Sunt cele mai speciale si cu siguranta vor ramane, pentru ca a fost prima data si a fost si turneul meu preferat. Eu ma duc acolo si incerc sa dau tot ce e mai bun, daca va fi sa si castig meciuri, atunci e si mai bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma asteptati cu covorul rosu, dar e mai dificil", a spus Simona Halep la plecarea spre Paris.



Final Bound: The Best on Clay pic.twitter.com/CLU4TIb55N — WTA Insider (@WTA_insider) May 22, 2019