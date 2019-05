Simona Halep, Roland Garros 2019 | "Si-a pierdut increderea si neinfricarea" Previziuni sumbre pentru Simona la Paris!

In mai putin de 5 zile ia startul al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, competitie care se va desfasura in perioada 26 mai – 9 iunie.

Simona Halep, campioana en-titre a turneului de la Paris, va fi anul acesta favorita numarul trei pe lista capilor de serie. Romanca in varsta de 27 de ani beneficiaza de increderea expertilor din tenis si a bookmakerilor, insa jurnalistii britanici sunt totusi reticenti cu privire la sansele de reusita ale jucatoarei noastre.



Jurnalistii de la Live Tennis au realizat o analiza succinta privind sansele celor mai bune jucatoare din lume la castigarea turneului de la Roland Garros, iar despre Simona Halep au spus ca este o jucatoare vulnerabila, cu mult schimbata fata de editia din 2018, pe care a castigat-o dupa o finala disputata cu americanca Sloane Stephens.

Jurnalistii britanici, reticenti cu privire la sansele Simonei Halep de la Roland Garros



"Halep a fost pe buna dreptate favorita certa din 2018, avand in vedere forma si istoria ei la acest turneu, dar anul acesta pare mult mai vulnerabila. Romanca nu a mai castigat un titlu din luna august si vine dupa o eliminare in turul doi de la Roma, in fata Marketei Vondrousova. A jucat finala de la Madrid, dar Kiki Bertens, Karolina Pliskova si Petra Kvitova sunt jucatoare aflate intr-o forma mult mai buna. Inca mai credem ca Halep este cea mai buna jucatoare pe zgura a momentului si ca poate castiga cu siguranta titlul, dar pare ca si-a pierdut din incredere si neinfricarea ce au caracterizat-o si au dus-o pe primul loc anul trecut", a scris sursa citata.



Chiar daca va avea o misiune dificila la Paris, Simona este considerata de bookmakeri si specialistii din tenis principala favorita pe zgura pariziana. Ea are o cota de 5 la castigarea trofeului, urmatoarea fiind Naomi Osaka, cu o cota de 10. Pe langa titlul de anul trecut, Simona Halep a mai disputat la Paris alte doua finale, ambele cedate in trei seturi, in 2014 la Sharapova si in 2017 la Ostapenko.