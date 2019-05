Simona Halep Roland Garros 2019 | Halep testeaza toate noile arene de la Roland Garros! Unde a facut antrenamentul in aceasta dimineata. VIDEO

In doar cateva zile va lua start al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, a ajuns deja la Paris, acolo unde a efectuat primele antrenamente pe noile arene de la turneul ei preferat, la care a disputat trei finale de-a lungul timpului, prima in 2014. Jucatoarea noastra s-a pregatit marti, in prima zi a ei la Paris la editia din acest an, pe noua arena Philippe Chatrier, constructie care a necesitat 3,700 de tone de fier. Prin comparatie, Turnul Eiffel contine 7,300 de tone de fier.

Simona Halep a revenit miercuri la complexul sportiv de la Paris alaturi de antrenorul ei, Daniel Dobre. Campioana en-titre a fost suprinsa de organizatorii francezi antrenandu-se pe noua arena Suzanne Lenglen, a doua cea mai mare de la Roland Garros. Romanca in varsta de 27 de ani incearca astfel sa se obisnuiasca pe fiecare teren pe care ar putea fi programata la Paris. Nu este exclus ca in zilele urmatoare sa se pregateasca si pe arena Simonne Mathieu, construita de la 0 anul acesta, fiind principala atractie de la Roland Garros la cea de-a 123-a editie a turneului parizian.

Roland Garros, turneul “de casa” al Simonei Halep: “Ma duc acolo si dau tot ce am mai bun”

Chiar daca va avea o misiune dificila la Paris, fostul lider mondial din WTA beneficiaza de increderea expertilor din tenis si a bookmakerilor. Ea are o cota de 5 la castigarea trofeului, urmatoarea fiind Naomi Osaka, cu o cota de 10. Pe langa titlul de anul trecut, Simona Halep a mai disputat la Paris alte doua finale, ambele cedate in trei seturi, in 2014 la Sharapova si in 2017 la Ostapenko.

"Ma simt bine, sunt sanatoasa, am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Putem spune ca sunt doua turnee intr-unul singur, fiind doua saptamani, dar trebuie sa ne setam ca e doar un turneu si sa ne pastram dorinta de a lupta timp de doua saptamani, in cazul fericit. Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte vesela ca ma intorc acolo, Parisul este orasul meu preferat. Mereu am in mintea si sufletul clipele de anul trecut si ma ajuta. Sunt cele mai speciale si cu siguranta vor ramane, pentru ca a fost prima data si a fost si turneul meu preferat. Eu ma duc acolo si incerc sa dau tot ce e mai bun, daca va fi sa si castig meciuri, atunci e si mai bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma asteptati cu covorul rosu, dar e mai dificil", a spus Simona Halep la plecarea spre Paris.