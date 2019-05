Simona Halep, primul antrenament la Roland Garros: "Campioana e in forma buna" VIDEO

Simona Halep a plecat spre Paris, la Roland Garros, marti dimineata.

Dupa un tur scurt al orasului ei preferat, Simona Halep a efectuat si primul antrenament la Roland Garros, pe principala arena a complexului sportiv de la Openul francez, Philippe Chatrier, sub atenta supraveghere a antrenorului sau, Daniel Dobre. Pe aceeasi arena, romanca saruta anul trecut marele trofeu dupa o finala de vis jucata cu americanca Sloane Stephens. Totusi, arena cu pricina este schimbata, modernizata din temelii.

Simona pare hotarata sa-si apere titlul si punctaele la Paris, nu mai putin de 2000. Finalista, Stephens, a primit pentru parcursul sau pana in finala turneului 1300 de puncte. La editia din 2018, Simona l-a avut in loja pe Darren Cahill. La editia din acest an, a 123-a a turneului parizian, Simona Halep va fi a treia favorita pe lista capilor de serie.

"Campioana in exercitiu Simona Halep e in forma buna pe Chatrier", au scris organizatorii pe Twitter.

Simona Halep, cu incredere spre al doilea titlu de Grand Slam



La plecarea din tara, Simona a asigurat pe toata lumea ca se simte bine, apta de joc, si foarte fericita ca merge acolo din pozitia de campioana en-titre. "Ma simt bine, sunt sanatoasa, am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Putem spune ca sunt doua turnee intr-unul singur, fiind doua saptamani, dar trebuie sa ne setam ca e doar un turneu si sa ne pastram dorinta de a lupta timp de doua saptamani, in cazul fericit. Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt foarte vesela ca ma intorc acolo, Parisul este orasul meu preferat. Mereu am in minte si suflet clipele de anul trecut si ma ajuta. Sunt cele mai speciale si cu siguranta vor ramane, pentru ca a fost prima data si a fost si turneul meu preferat”, a spus Simona pe aeroport, chiar inainte de plecare.