Franța va anunța următorul selecționer după Cupa Mondială



„Am spus că există două perioade pentru numirea viitorului selecţioner, martie-aprilie sau după Cupa Mondială.



Am continuat să mă gândesc la acest lucru şi astăzi înclinaţia mea este mult mai mare (spre numirea lui) după Cupa Mondială”, a declarat conducătorul cu ocazia adunării generale a FFF de la Paris.



Această alegere ar permite „echipei noastre franceze să se pregătească şi să concureze în linişte”, a continuat Diallo.



Zinédine Zidane rămâne marele favorit pentru a-i succeda lui Deschamps, care a preluat conducerea echipei Franţeoi în 2012 şi a câştigat Cupa Mondială din 2018 şi a disputat finalele Euro-2016 şi Mondial-2022.



Deschamps „este cu siguranţă cel mai mare selecţioner al echipei Franţei din istorie”, a spus Diallo, scrie News.ro.

