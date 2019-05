Simona Halep poate scrie istorie la Roland Garros! Performanta incredibila pe care romanca o poate atinge la editia din acest an

Roland Garros este al doilea turneu de Grand Slam al anului si se va desfasura la Paris in perioada 26 mai - 2 iunie.

Simona Halep este campioana en-titre de la Rolad Garros. Chiar daca va pleca din pozitia de cap de serie numarul 3 la editia din acest an, romanca este cotata cu prima sansa la castigarea trofeului.

Daca va reusi acest lucru, Simona Halep va intra intr-o companie selecta, a jucatoarelor care au reusit sa-si apere trofeul cucerit la French Open.

Ultima jucatoare care a reusit aceasta performanta este Justine Henin. Aceasta a castigat pe zgura de la Paris in 2006 si 2007. De atunci, nimeni nu a mai repetat acest lucru.

Mai mult, in intreaga istorie a tenisului din era moderna, doar Margaret Court, Chris Evert, Monica Seles, Steffi Graf si Justine Henin au reusit sa-si apere trofeul cucerit la Roland Garros.

SIMONA HALEP: "Anul acesta va fi mai dificil"

Simona Halep a plecat marti la Paris. Desi e vazuta favorita la casele de pariuri, iar mari nume ale tenisului mondial, cum ar fi Justine Henin sau Mats Wilander o vad principala candidata la trofeu, Simona a fost rezervata in declaratii si a marturisit ca la editia din acest an lucrurile vor fi mai dificile in acest sens.

"Ma simt bine, sunt sanatoasa, am avut cateva zile de odihna si sunt gata de lupta. Putem spune ca sunt doua turnee intr-unul singur, fiind doua saptamani, dar trebuie sa ne setam ca e doar un turneu si sa ne pastram dorinta de a lupta timp de doua saptamani, in cazul fericit.

Plec foarte bucuroasa ca a mai trecut un an si eu sunt campioana de anul trecut. Sunt farte vesela ca ma intorc acolo, Parisul este orasul meu preferat. Mereu am in mintea si sufletul clipele de anul trecut si ma ajuta. Sunt cele mai speciale si cu siguranta vor ramane, pentru ca a fost prima data si a fost si turneul meu preferat.

Sper sa fiu o albinuta care alearga bine si care joaca bine.

La Paris este o suprafata care imi place, e mai rapida, insa poti sa si aluneci, dar, de la an la an e treaba diferita. O sa iau fiecare meci. Pentru mine cel mai important este ca sunt apta si ca ma duc din nou acolo. Conteaza fiecare zi, indiferent de ce am spune noi. Pana in a doua saptamana trebuie sa castigi cateva meciuri.

Ma bucura mult ca romanii vin sa ma sustina, imi dau o energie pozitiva si le multumesc ca mereu atunci cand joc sunt prezenti.

Nu am spus nici ca nu sunt, nici ca sunt favorita. Eu ma duc acolo si incerc sa dau tot ce e mai bun, daca va fi sa si castig meciuri, atunci e si mai bine.

Imi doresc din tot sufletul sa ma asteptati cu covorul rosu, dar e mai dificil", a spus Simona Halep la plecarea spre Paris.