FOTO | Simona Halep, aparitie surpriza la primul antrenament de la Roland Garros! Mesaj special pentru Hagi

Simona Halep, locul 3 WTA, a purtat la primul antrenament de la Roland Garros un tricou special.

Fostul lider mondial din WTA a plecat spre Paris inca de marti dimineata si nu a stat prea mult departe de tenis. Dupa amiaza, Simona a pus mana pe racheta, si-a luat echipa si a mers la complexul sportiv de la Openul francez pentru primele sesiuni de pregatire. Jucatoarea noastra a purtat un tricou special, probabil primit in dar de la Gheorghe Hagi, unul dintre idolii copilariei sale.

Simona Halep s-a antrenat intr-un tricou al Viitorului, avand pe spate inscriptionate numele "HAGI" si numarul 10. Jucatoarea noastra a avut si un mesaj pentru elevii lui Hagi: "Mult success in Finala Cupei Romaniei", a scris Halep pe contul personal de Instagram.

Simona Halep si Gheorghe Hagi, prieteni apropiati

Simona Halep a crescut avandu-l idol pe Gheorghe Hagi, iar "Regele" a spus de fiecare data ca o apreciaza pe tenismena pentru daruirea ei pe terenul de tenis, pentru pasiunea pe care o are atunci cand se pregateste pentru cele mai intense partide. "Meciurile pana in sferturi sunt pentru Simona doar antrenamente cu public. A ajuns la un nivel de maturitate si putere, iar daca este odihnita nu are probleme. Pe urma, in semifinale si finala, este mai greu. Ma bucur ca un sportiv roman a ajuns la acest nivel, sa fie cel mai bun din lume", a declarat Hagi despre Simona.