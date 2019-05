Simona Halep, OFICIAL pe locul 2 in clasamentul WTA! La cate puncte e de Naomi Osaka

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a ratat sansa de a redeveni liderul WTA, insa chiar si asa s-a apropiat destul de mult de Naomi Osaka. Halep are acum 239 de puncte in urma japonezei si un avans de 832 de puncte in fata nemtoaicei Angelique Kerber.

Urmeaza insa o perioada cu multe puncte de aparat pentru Simona Halep. In aceasta saptamana joaca la Roma, acolo unde a pierdut finala anul trecut. Orice rezultat mai slab inseamna puncte pierdute in topul WTA. Apoi, Halep merge la Roland Garros sa-si apere titlul.



Clasamentul WTA: Kiki Bertens urca pe 4!

Kiki Bertens a invins-o pe Simona Halep in finala de la Madrid a urcat 3 pozitii in clasament, pana pe locul 4, cea mai buna clasare din cariera si cea mai buna din istoria jucatoarelor olandeze. Petra Kvitova a coborat pana pe locul 3.



Romancele in declin: doar 3 jucatoare in top 100 WTA!

Romania nu mai domina clasamentul WTA ca in ultimii ani. Doar trei jucatoare au mai ramas in prima suta, cu Mihaela Buzarnescu pe locul 29 si Sorana Cirstea pe 93. Irina Begu a pierdut 17 locuri si e pe 113 incepand cu aceasta saptamana.



Halep, loc de calificare la Turneul Campioanelor

Performanta buna de la Madrid a adus-o pe Simona Halep pe loc de calificare la Turneul Campioanelor. De pe locul 10, Halep a urcat in aceasta saptamana pana pe locul 7, in timp ce Kiki Bertens ocupa locul al patrulea.

Clasamentul WTA:



1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 6.356 puncte

2 (3). Simona Halep 6.117

3 (4). Angelique Kerber (Germania) 5.285

4 (7). Kiki Bertens (Olanda) 5.115

5 (2). Petra Kvitova (Cehia) 5.050

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.866

7 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.786

8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.656

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.425

10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.500

...............................................................

29 (31). Mihaela Buzarnescu 1.580

93 (93). Sorana Cirstea 659

113 (96). Irina-Camelia Begu 584

131 (127). Ana Bogdan 459

142 (143). Monica Niculescu 416

165 (168). Irina Bara 354

184 (171). Alexandra Dulgheru 315

218 (220). Elena-Gabriela Ruse 264

224 (224). Alexandra Cadantu 259

247 (248). Jaqueline Cristian 220

268 (253). Andreea Rosca 196

...



Clasamentul WTA la dublu:



1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.190 puncte

2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775

3 (5). Barbora Strycova (Cehia) 7.395

4 (3). Kristina Mladenovic (Franta) 6.495

4 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.495

6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.745

7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650

8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.146

9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.092

10 (11). Shuai Zhang (China) 4.490

.......................................................

28 (30). Mihaela Buzarnescu 2.485

33 (33). Irina-Camelia Begu 2.155

39 (39). Raluca Olaru 1.930

51 (46). Monica Niculescu 1.618

56 (66). Irina Bara 1.470

80 (79). Sorana Cirstea 1.082

84 (86). Andreea Mitu 984

...



Clasamentul WTA Race la simplu:



1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 3.420 puncte

2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.771

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 2.371

4 (9). Kiki Bertens (Olanda) 2.361

5 (5). Belinda Bencic (Elvetia) 2.229

6 (8). Ashleigh Barty (Australia) 2.070

7 (10). Simona Halep 1.896

8 (6). Bianca Andreescu (Canada) 1.757

9 (7). Angelique Kerber (Germania) 1.620

10 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 1.376

...........................................................

92 (109). Sorana Cirstea 293

97 (93). Monica Niculescu 274

...