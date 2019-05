HALEP - BERTENS LIVE, 19:30 | Halep NU e disperata sa revina pe locul 1 in lume! Anuntul facut inaintea finalei de la Madrid

Simona e gata pentru un nou thriller contra lui Bertens!

Va fi a 4-a finala a romancei la Madrid. Simona e pregatita pentru o lupta dura contra jucatoarei din Olanda.

La conferinta de presa de dupa meciul cu Bencic, Halep a vorbit despre momentele cheie ale semifinalei cu Bencic si le-a transmis jurnalistilor ca nu e disperata sa revina pe prima pozitie mondiala. Obiectivul ei e sa adune cat mai multe trofee.

"M-am grabit in tie-break-ul setului 2 cu Bencic. Cand am vazut ca are 4-0, mi-am pierdut increderea. Apoi, mi-am tot repetat ca meciul incepe acum si ca trebuie sa ma concentrez pe ultimul set. Am analizat si ceea ce am facut gresit in setul 2. Am stat prea in spate si i-am lasat terenul, am decis sa schimb asta. Am fost mai agresiva in setul 3. Am fost norocoasa sa am meciuri mai scurte in timpul saptamanii, dar trebuie sa fiu pregatita mereu de partide de 3 ore la nivelul asta. Finala va fi un meci urias. Va fi o partida deschisa. Am sansa mea, dar ma gandesc in primul rand sa ma bucur de ceea ce se intampla. Va fi a 4-a finala a mea la Madrid. Va fi foarte greu maine. Vreau sa castig turneul, nu sa revin pe primul loc in lume. Imi propun sa castig titluri si trofee, nu sa adun numere", a spus Halep.

Finala cu Bertens e de la 19:30 LIVE pe www.sport.ro

Ultimul act al turneului de la Madrid are loc azi, de la 19:30, si va fi transmis live text de www.sport.ro. Simona nu se alege doar cu trofeul de la Mutua Madrid in cazul unei victorii, ci si cu locul 1 in lume!