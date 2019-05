SIMONA HALEP ROMA | N-are timp de odihna! Organizatorii au anuntat ziua primului meci al Simonei la Roma: cine e adversara lui Halep

Simona Halep a pierdut finala de la Madrid, dar trebuie sa-si revina repede.

Organizatorii turneului de la Roma au stabilit ziua in care Simona Halep va intra in competitie in capitala Italiei.

Simona Halep are liber in turul 1, iar in turul al doilea va juca cu invingatoarea dintre Strycova si Vondrousova. Acestea evolueaza marti, astfel ca romanca va disputa miercuri primul meci de la Roma.

Simona Halep se afla pe aceeasi parte de tablou cu Kiki Bertens, cea care a invins-o la Madrid. Cele doua se pot intalni din nou, de aceasta data in semifinalele turneului.

SIMONA HALEP - TRASEU VIRTUAL ROMA

Turul 2: Strycova/Vondrousova

Optimi: Wang/Kasatkina

Sferturi: Serena Williams/Stephens/Konta

Semifinala: Osaka/Bertens/Sabalenka

Finala: Kvitova/Pliskova/Barty

SIMONA HALEP TREBUIE SA APERE FINALA DE ANUL TRECUT

Simona Halep are de aparat la Foro Italico nu mai putin de 585 de puncte in clasamentul WTA, asta deoarece anul trecut a ajuns pana in finala turneului, acolo unde a fost invinsa de catre Elina Svitolina, dubla campioana la Roma.

Simona Halep va beneficia de un prim tur liber avand statut de favorita, ceea ce inseamna ca va intra direct in turul al doilea si va avea mai mult timp la dispozitie pentru recuperare dupa competitia de la Madrid.