"Am jucat ca o proasta!" Halep a izbucnit la Madrid dupa finala pierduta cu Bertens: "Am facut tot ce i-a convenit ei!"

Simona Halep n-a fost deloc blanda cu ea dupa ce a pierdut finala de la Madrid in fata lui Kiki Bertens.

Dupa 4-6 4-6 cu olandeza Kiki Bertens, Simona Halep a aratat cat de suprata este pe jocul ei din finala de la Madrid. La conferinta de presa de dupa meci, romanca a izbucnit si s-a autocriticat dur.

"Cred ca Bertens a jucat un tenis mai bun. A meritat sa castige meciul. Eu am jucat gresit si sunt foarte suparata. Dar nu voi face o drama. Acum ma gandesc la urmatorul duel cu ea, cand va trebui sa schimb ceva.

Am jucat ca o proasta! Am facut tot ce i-a convenit ei. Dar se intampla. Trebuie sa iau lucrurile asa cum sunt. Saptamana asta mi-a aratat ca jocul meu e la un nivel bun. Sunt fericita cu jocul meu si am trecut de aceasta saptamana grea. Am incredere.

Voi lua lucrurile pozitive din aceasta saptamana. La inceput, nu credeam ca pot ajunge aici. Ma voi calma, voi analiza si voi fi mai buna cu mine. Ea a facut un meci bun si a meritat titlul. Nu vreau sa vorbesc despre ce am gresit. Parerea mea e ca am facut erori", a spus Simona Halep.