SIMONA HALEP MADRID | "Niciodata nu am trait asa ceva!" Halep a vorbit despre momentul psihologic din setul al doilea: "Nu am crezut ca se poate intampla asa ceva"

Simona Halep a pierdut titlul la Madrid si sansa de a redeveni lider mondial.

Romanca a fost invinsa in finala de Kiki Bertens, scor 4-6 4-6. Simona nu si-a gasit jocul, iar olandeza a reusit sa-si impuna cel mai bun joc.

Dupa meci, Simona Halep a vorbit despre unul dintre momentele psihologice ale partidei. Ea a pierdut un punct cu toate ca asversara sa a trimis mingea afara. Motivul? Un smash al lui Bertens iesea mult afara, insa mingea a nimerit-o pe Halep in picior, ceea ce i-a adus punctul olandezei.

"Mingea care m-a atins, mi-a fost greu sa accept. Niciodata nu am trait asa ceva si nu am crezut ca se poate intampla asa ceva. Pur si simplu mingea a venit spre mine si nu am avut timp sa reactionez in niciun fel.

Oricum, iesea cinci metri afara, eu eram departe de teren. Nu inteleg cum a dat smash-ul acela si cum m-a atins mingea", a explicat Halep pentru DigiSport.

Totusi, Simona a marturisit ca jocul ei a fost total gresit in finala de la Madrid, iar adversara a meritat sa castige.

"Cred ca am jucat gresit tot ce am jucat astazi. Mi-am dat seama, la un moment dat, ca trebuie sa joc dreapta-stanga mult mai mult, dar a fost prea tarziu. Ea a servit foarte bine si au fost niste mingi ciudate. Ea a jucat mai bine decat mine si a meritat cu siguranta sa castige meciul. A fost mai lucida si mai prezentă", a caracterizat Simona jocul din finala.

Halep va evolua saptamana viitoare la Roma. "Nu am asteptari, dar simt bine jocul la Roma, am jucat doua finale. La fel ca in aceasta saptamana, vreau doar sa merg acolo, sa dau tot ce pot si sa castig jocuri", a spus Simona.

Simona Halep si momentul controversat din setul al doilea

Momentul crucial din partida cu Bertens s-a consumat in game-ul 8 al setului secund, in care Bertens a trimis o minge afara, insa a castigat punctul. Explicatia arbitrei a fost aceea ca mingea a lovit-o pe Simona Halep in sold.

Astfel, in loc ca scorul sa fie 40-15 pentru Halep, pe serviciul olandezei, a fost 30-30.

Cu toate ca Simona a luptat pentru acel game, Bertens a reusit sa faca 5-3.