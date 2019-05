Unde a fost surprinsa Simona Halep dupa finala pierduta la Madrid! Companie selecta pentru romanca. FOTO

Simona Halep putea redeveni numarul 1 mondia, insa a pierdut aceasta sansa in urma infrangerii suferite in fata lui Kiki Bertens.

Olandeza a invins-o in doua seturi, 6-4 6-4, pe Halep in finala de la Madrid. Este al doilea titlu pe care Simona il pierde in fata lui Bertens.

Dupa meci, Simona Halep a recunoscut ca a jucat prost si ca victoria adversarei este una meritata.

La scurt timp dupa partida pierduta, Simona Halep a fost surprinsa in tribune la meciul dintre Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas, alaturi de Nadia Comaneci.