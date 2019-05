HALEP - BERTENS 4-6 4-6 | Presa internationala, la picioarele lui Bertens! "O jucatoare de temut" Ce spun strainii despre Simona

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a fost invinsa in finala de la Madrid de Kiki Bertens, scor 4-6 4-6.

Simona Halep pierde astfel si sansa de a redeveni lider mondial.

Dupa meciul din finala de la Madrid, presa internationala a laudat jocul lui Kiki Bertens, insa a notat ca si Simona Halep a fortat-o pe olandeza sa-si arate puterile in anumite momente ale partidei.

"A fost un tenis absolut fabulos din partea lui Kiki Bertens si, ceea ce statisticile nu arata, este ca si Simona Halep a luptat din rasputeri in setul secund si a fortat-o pe Bertens sa se forteze din greu pentru titlu. Halep a dat totul in setul secund, dar Bertens a avut toate raspunsurile", au scris cei de la WTA Tennis.

"Kiki Bertens s-a incoronat in fata Simonei Halep. Olandeza a fost impresionanta in finala turneului de la Madrid. Bertens a castigat meciul in fata unei Halep care a fost departe de nivelul sau. Simona a venit la Madrid ca la un turneu de acomodare, dar rezultatul meciului nu-i da sperante", a notat L'Equipe.

Spaniolii de la Marca au tinut sa enumere starurile sportului care au sustinut-o pe Halep in aceasta finala.

"Sustinuta din tribune de Nastase, Tiriac si Nadia Comaneci, Simona a dominat startul meciului, dar olandeza in varsta de 27 de ani a reusit sa intoarca rezultatul. Ea castiga astfel al noualea titlu din cariera", au notat ibericii.

Englezii de la Metro vad in Kiki Bertens un viitor star al tenisului feminin.

"Kiki Bertens i-a interzis Simonei Halep saltul pe primul loc in clasamentul WTA si a scris istorie. Finalista de anul trecut a oferit o prestatie impresionanta pentru a o invinge pe campioana de la Roland Garros. Nu mai este niciun dubiu ca olandeza a devenit una dintre cele mai de temut jucatoare din circuitul WTA", a scris Metro.