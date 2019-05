HALEP - BERTENS 4-6 4-6 | "Simona, m-ai lasat sa joc cel mai bun tenis al meu!" Reactia lui Bertens dupa ce a castigat turneul de la Madrid

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Simona Halep a ratat sansa de a reveni pe primul loc in clasamentul mondial. Halep a pierdut in doua seturi finala de la Madrid si a urcat doar o pozitie in ierarhia WTA.

La finalul partidei, Bertens i-a multumit Simonei Halep pentru ca i-a dat posibilitatea sa-si etaleze cel mai bun joc.

"Sunt foarte fericita pentru ca am reusit sa castig. Multumesc pentru ca m-ati sustinut. Imi pare rau, Simona! M-ai lasat sa joc cel mai bun tenis al meu! Iti doresc tie si echipei tale mult succes in continuare. Abia astept sa revin anul urmator", a declarat Kiki Bertens la finalul partidei.