Simona Halep nu concepe sa nu-si invinga idolul copilariei intr-un meci oficial: "Ambitia ei si jocul neinfricat m-au facut sa progresez"

Din articol Posibil duel intre Simona Halep si Kim Clijsters in martie, la Indian Wells

Simona Halep a dezvaluit numele jucatoarei in fata careia vrea sa-si ia revansa in acest an.

Simona Halep inca o vede pe Kim Clijsters drept o sursa de inspiratie, iar revenirea belgiencei in circuitul WTA o entuziasmeaza pe jucatoarea din Constanta, care isi doreste revansa in fata idolului sau.

"E foarte placut sa aud ca Kim Clijsters se intoarce in circuit. Am jucat o data impotriva ei si am pierdut, poate ca voi avea inca o sansa sa joc cu ea. A fost un model pentru mine in copilarie", a declarat Simona Halep.

Posibil duel intre Simona Halep si Kim Clijsters in martie, la Indian Wells



"Ambitia ei si modul neinfricat in care joaca m-au facut sa devin o jucatoare mai buna. Abia astept sa o revad in circuit", a mai spus Simona.

Simona Halep si Kim Clijsters au jucat un singur meci oficial direct, la Brisbane in 2012, cand tenismena din Belgia se impunea cu 6-1, 6-4. Simona si Kim s-ar putea intalni la Indian Wells in cursul lunii martie, luna care va consemna cea de-a doua revenire in circuit pentru Clijsters. Belgianca va mai participa in martie la turneele din Monterrey si Charleston.