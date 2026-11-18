Arbitrajul românesc va fi reprezentat de cinci oficiale la partida dintre SL Benfica (Portugalia) şi AS Roma (Italia), programată joi, 19 noiembrie, în etapa a 5-a a UEFA Women’s Champions League.

Iuliana Demetrescu a fost delegată în etapa 5 din Liga Campionilor

Întâlnirea se va disputa pe Estadio do SL Benfica, din Lisabona, cu începere de la ora 22:00, ora României, şi va fi condusă la centru de Iuliana Demetrescu.

Aceasta va fi ajutată de arbitrele asistente Bianca Florea şi Ilinca Mazga, în timp ce Ana Maria Terteleac va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Din echipa de arbitraj video va face parte şi Cristina Trandafir, delegată în calitate de asistent VAR, alături de danezul Jakob Kehlet, arbitru VAR.

Observatorul UEFA pentru arbitri va fi Ivana Vlaic, din Bosnia şi Herţegovina, iar delegatul UEFA va fi Sviatlana Hrynkevich, din Belarus.

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